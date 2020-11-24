Во Львове пьяный милиционер на Volkswagen Touareg 24 ноября вызвал ДТП во дворе жилого дома. Его внедорожник протаранил 3 автомобиля и разнес детскую площадку.

Авария произошла около 14:45 во дворе дома на улице Торфяной. В результате ДТП никто из людей не пострадал. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также На Львовщине машины столкнулись лоб в лоб: фото аварии

Как правоохранитель разнес детплощадку

Сначала пьяный 24-летний водитель Volkswagen Touareg, выезжая с парковки, протаранил автомобиль Nissan, который припарковали во дворе дома.

Затем Volkswagen въехал в BМW, которая по инерции ударила машину Mazda.

После этого внедорожник выехал на детскую площадку – сначала раздавил горку, а потом снес часть качели.

В полиции не рассказали, были ли в это время на площадке дети. Однако сообщили, что никто в результате аварии не пострадал.

За рулем внедорожника находился пьяный сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

Смотрите видео, как пьяный правоохранитель разнес детплощадку:

Читайте также В Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии – фото, видео

Мужчину, повлекшего ДТП, уволят из полиции

По факту ДТП правоохранители начали служебное расследование. В полиции сообщили, что своего сотрудника, который разнес площадку уволят.

На нарушителя вынесли постановление и составили 3 протокола:

постановление за управление транспортным средством без необходимых документов;

протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

протокол за нарушение ПДД, что привело к ДТП;

протокол за административное задержание.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все обстоятельства и причины аварии.



Сначала пьяный водитель протаранил автомобиль Nissan / Фото "Суспільне Львів"



Затем пьяный милиционер въехал в BМW/ Фото "Суспільне Львів"



В результате ДТП никто не пострадал / Фото "Суспільне Львів"



Вероятно, правоохранителя уволят / Фото полиции Львовщины