Во Львове пьяный полицейский на внедорожнике разнес детплощадку: фото и видео
Во Львове пьяный милиционер на Volkswagen Touareg 24 ноября вызвал ДТП во дворе жилого дома. Его внедорожник протаранил 3 автомобиля и разнес детскую площадку.
Авария произошла около 14:45 во дворе дома на улице Торфяной. В результате ДТП никто из людей не пострадал. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как правоохранитель разнес детплощадку
- Сначала пьяный 24-летний водитель Volkswagen Touareg, выезжая с парковки, протаранил автомобиль Nissan, который припарковали во дворе дома.
- Затем Volkswagen въехал в BМW, которая по инерции ударила машину Mazda.
- После этого внедорожник выехал на детскую площадку – сначала раздавил горку, а потом снес часть качели.
- В полиции не рассказали, были ли в это время на площадке дети. Однако сообщили, что никто в результате аварии не пострадал.
- За рулем внедорожника находился пьяный сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.
Смотрите видео, как пьяный правоохранитель разнес детплощадку:
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Мужчину, повлекшего ДТП, уволят из полиции
По факту ДТП правоохранители начали служебное расследование. В полиции сообщили, что своего сотрудника, который разнес площадку уволят.
На нарушителя вынесли постановление и составили 3 протокола:
- постановление за управление транспортным средством без необходимых документов;
- протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- протокол за нарушение ПДД, что привело к ДТП;
- протокол за административное задержание.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они пытаются установить все обстоятельства и причины аварии.
Сначала пьяный водитель протаранил автомобиль Nissan / Фото "Суспільне Львів"
Затем пьяный милиционер въехал в BМW/ Фото "Суспільне Львів"
В результате ДТП никто не пострадал / Фото "Суспільне Львів"
Вероятно, правоохранителя уволят / Фото полиции Львовщины
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