Из-за парковки в неустановленных местах во Львове аннулировали 24 пропуска на въезд в центральную часть города. Такие пропуска выдают жителям домов или людям, которые являются собственниками помещений в центре Львова.

В мэрии отметили, что если водитель будет оставлять свою машину в неустановленном месте, его пропуск на въезд на площадь Рынок аннулируют. Ведь, по словам начальника управления безопасности города Юрия Диля, каждому, кто получает пропуск, рассказывают, где в центре города можно парковаться.

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Почему во Львове аннулировали 24 пропуска на въезд в центр города

Диль рассказал, что жителям, проживающим в центральной части города, или лицам, которые имеют оформленное право собственности на помещение или помещения в центре города, выдают пропуска на право въезда. Получая пропуск, львовянин узнает, где именно он может парковать свое авто.

К примеру, если человек живет на улице Театральной, то он может парковать авто на улице Театральной. Если же житель живет на площади Рынок, то он может парковать авто на улице Печатной и боковых. То есть на пропуске жильцу указывают, где именно он может оставлять свое авто,

– добавил чиновник.

Из-за того, что улицы были заметены снегом и владельцы авто не желали расчищать свои места для парковки, они начали ставить машины на площади Рынок. За такие нарушения инспекторы по парковке их штрафовали. Размер штрафа составляет 255 и 510 гривен.

Однако это на нарушителей никак не повлияло. Поэтому рабочая группа, в которую входят представители райадминистрации, "Муниципальной варты", "Ратуши сервис" и юристы, единогласно приняла решение об аннулировании 24 пропусков на въезд. По словам Диля, пропуска аннулировали на один месяц.

"Такую работу будем продолжать. Должен быть порядок. К большому сожалению, мы столкнулись с тем, что автомобили начали парковать практически у входа в Ратушу. Это не допустимо. Поэтому "Муниципальная варта" ежедневно мониторит ситуацию и следит, чтобы были соблюдены все правила въезда и парковки на площади Рынок", – подытожил чиновник.

Во Львове будут продолжать аннулировать пропуска на въезд в центр города. Поэтому водителям нужно парковаться только в определенных местах.