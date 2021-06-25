Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.

Интересно Во Львове закончились гидравлические испытания: когда появится горячая вода

Где во Львове не будет света с 9:00 до 17: 00

  • улица Холмская – все дома;
  • улица Купчинского – дома № 14 – 48;
  • улица Стрыйская, дом № 45;
  • улица Козельницкая – дом № 1б;
  • улица Самчука – дом № 8;
  • улица Зеленая – дом № 301;
  • улица Сахарова – Дома № 2 – 16;
  • улица Богуна – дома № 6, 8, 12, 7 – 15;
  • улица Котляревского – дома № 8, 12 – 14а, 9 – 21;
  • улица Нечуя-Левицкого – дома № 2 – 16, 3 – 15.