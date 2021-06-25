Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Интересно Во Львове закончились гидравлические испытания: когда появится горячая вода
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17: 00
- улица Холмская – все дома;
- улица Купчинского – дома № 14 – 48;
- улица Стрыйская, дом № 45;
- улица Козельницкая – дом № 1б;
- улица Самчука – дом № 8;
- улица Зеленая – дом № 301;
- улица Сахарова – Дома № 2 – 16;
- улица Богуна – дома № 6, 8, 12, 7 – 15;
- улица Котляревского – дома № 8, 12 – 14а, 9 – 21;
- улица Нечуя-Левицкого – дома № 2 – 16, 3 – 15.