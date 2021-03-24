Во Львове будут ремонтировать электросети: 25 марта более 50 улиц останутся без света
Во Львове 25 марта не будет света на более 50 улицах
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают активно ремонтировать электросети города. Поэтому 25 марта более 50 львовских улиц временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где во Львове не будет света 25 марта
- улица Болбочана – дома № 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;
- улица Вагилевича – дома № 2, 4, 6, 8, 9;
- улица Высокая – дома № 4, 6, 7, 8, 8а;
- улица Ганцова – дом № 3;
- улица Гордиенко – дома № 13, 7, 7а;
- улица Грушевского – дом № 44;
- улица Дальняя – дом № 12;
- улица Доробок – дома № 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
- улица Дороша – дома № 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12;
- улица Дрогобычская – дом № 11;
- улица Дубновская – дом № 39;
- улица Загородная – дома № 1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 34А, 34б, 34в, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 5, 51, 6, 60, 6А, 9;
- улица Замастыновская – дома № 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200а, 202, 204, 206, 208, 208а, 210, 216, 217, 218, 218а, 220, 223, 224, 228, 232, 234
- переулок Заозерный 1 – дома № 2, 4, 6;
- переулок Заозерный 2 – дома № 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9;
- переулок Заозерный 4-дома № 15, 17;
- улица Збыральная – дома № 1, 2, 2б, 3, 4, 6, 8;
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- улица Связная – дома № 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 3, 3А, 3Б, 4 – 8, 5, 5А, 7, 7А, 9,
- улица Зеленая – дом № 24;
- улица Каганца – дома № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 28;
- улица Кишиневская – дома № 1, 10, 12, 3, 5, 5А, 7А;
- улица Конюшинна – дома № 8, 3, 5;
- улица Копистинского – дома № 6, 8, 16;
- улица Круглая – 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Кульпарковская – дома № 72, 74, 76, ;
- улица Левицкого – дома № 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53;
- улица Мирная – дома № 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 6, 7, 9;
- улица Молдавская – дом № 10;
- улица Моторная – дома № 108, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 32а, 34, 4, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60, 62, 8, 9, ;
- улица Новознесенська – дома № 108, 121, 123, 125, 129, 131, 131а, 133, 133а, 133б;
- улица Окружная – дома № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
- улица Павлика – дома № 3, 5;
- улица Павлова – дома № 5, 6, 6А, 6Б, 6Ц, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- улица Воздушная – дома № 30, 32, 41, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59;
- улица Полевая – дома № 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 40, 40Б, 42;
- улица Поперечная – дом № 28;
- улица Пропеллерная – дома № 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 47, 48, 48а, 49, 5, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;
- улица Пясецкого – дома 10, 10а, 10б, 10В, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8;
- улица Рыльского – дома № 10а, 10а/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10А;
- улица Растительная – дома № 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;
- улица Садовая – дом № 29;
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- улица Самарская – дом № 3;
- улица Скромная – дома № 1, 10, 11, 11а, 17, 19, 20, 21б, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 4, 5, 6, 7, 9;
- улица Сполучная – дома № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9;
- улица Терновая – дома № 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А;
- улица Тершаковцев – дома № 1, 2, 10, 1Б, 4, 4а, 5, 6, 8, 10;
- улица Тесная – дома № 10, 10а, 11, 11а, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 6, 7, 8, 9;
- переулок Топольный 1 – дома № 2, 4, 5, 7;
- улица Туган-Барановского – дом №36;
- улица Холодноярская – дома № 1, 10, 12, 1А, 1Б, 1в, 2, 27, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 3Б, 4, 45, 47, 49, 49А, 51А, 51Б, 55, 57, 59, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9;
- улица Чечета – дома № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 21а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 6, 7, 8, 9а, Храм святых Андрея и Иосафата;
- Чижевского – дома № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 6, 7а, 8, 9;
- Широкая – дома № 26, 32;
- улица Юношеская – Дома № 2, 4, 6.
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