В Львове 26 апреля почти 30 улиц останутся без света: адреса
Во Львове 26 апреля на почти 30 улицах отключат свет / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому во Львове 26 апреля почти 30 улиц временно останутся без света.
Источник:"Львовобленерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Арктическая – дом № 4;
- улица Блажкевича – дома № 10, 12, 2, 4, 6, 8;
- улица Владимира Великого – дома № 6, 10, 11, 13а, 21, 23, 25, 105, 109, 111, 113;
- улица Выговского – дома № 26, 26б;
- улица Городецкая – дома № 215б, 219, 219а, 221, 223;
- улица Загородная – дом № 53;
- улица Зеленая – дома № двести восемьдесят восьмом, 290а, 322, 385;
- улица Зигзаг – дома № 3 – 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 20;
- улица Калнышевского – дома № 1, 3, 6, 7, 9 – 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
- улица Климатическая – дома № 1, 3 – 6, 8;
- улица Кондукторская – дома № 2 – 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28;
- улица Ульяны Кравченко – дом № 1;
- улица Круговая – дома № 11, 11а, 6 а, 6б, 6в, 6г, 7, 7а, 9а, 9в;
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- улица Механическая – дома № 3, 5,
- улица Мундяк – дом № 5,
- улица На Чвертях – дома № 3, 5, 6 – 30, 32, 35, 36 – 41, 43 – 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90;
- улица Надежная – дом № 1а;
- улица Научная – дом № 108;
- улица Немировская – дома № 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ;
- улица Новознесенская – дома № 11, 11а, 13, 17;
- улица Пидлисная – дом № 23;
- улица Воздушная – дома № 58, 60, 64, 75, 77, 79;
- улица Приколийовая – дома № 1 – 12, 15, 16, 17, 17а, 21в, 25;
- улица Роксоланы – дом № 7;
- улица Рубчака – дом № 17а;
- улица Тепличная – дома № 15, 2, 3, 4, 6;
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 120, 132, 140,144, 161, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 195, 199, 201, 203, 203а;
- улица Школьная – дома № 7 – 11б, 13 – 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34б, 41;
- улица Янева – дома № 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8б, 8г.
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