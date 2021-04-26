Во Львове 26 апреля на почти 30 улицах отключат свет / 24 канал

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому во Львове 26 апреля почти 30 улиц временно останутся без света.