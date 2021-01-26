Из-за ремонта электросетей 27 января в 5 районах Львова выключат свет: список адресов
В 5 районах Львова 27 января выключат свет / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому 27 января некоторые улицы Железнодорожного, Сиховского, Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов города временно останутся без света.
Источник: "Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить к 17:00.
Интересно Прогноз погоды во Львове и области на 27 января: будет падать снег
Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00
- улица Гиацинтовая – дома № 3, 4, 5, 6, 7
- улица Каховская – дома № 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26;
- улица Патона – дома № 8, 10, 14, 16, 18, 20;
- улица Трещакивского – дома № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;
- улица Тюльпановая – дома № 4, 6, 7, 8, 9, 11.
Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Березовая – дом № 6;
- улица Боровиковского – дома № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16;
- улица Втиха – дома № 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- улица Голубца – дома № 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 68, 68А , 68Б, 68В;
- улица Грибова – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
- улица Дружбы – дом № 8;
- улица Игорева – дом № 10;
- улица Кривчицкая Дорога – дома № 14, 18, 19А, 19Б, 19В, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50Б, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а;
- улица На Страже – дома № 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;
- улица Надджерельная – дом № 15А;
- улица Низовая – дома № 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14Б2, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 .
Где не будет света в Сиховском районе с 10:00 до 17:00
- улица Белоцерковская – дома № 3, 6,
- улица Выгон – дома № 20, 22, 26;
- улица Орлиная – дома № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;
- улица Радость – дома № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;
- улица Радость боковая – дома № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Научная – дом № 11;
- улица Пулюя – дом № 21.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Шевченко – дома № 368, 398.
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