В 5 районах Львова 27 января выключат свет / 24 канал

Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому 27 января некоторые улицы Железнодорожного, Сиховского, Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов города временно останутся без света.