Причина отключения воды – переподключение нового водопровода на улице Степана Бандеры и аварийные работы на улицах Сяйво и Ярославенко. Водоснабжение планируют восстановить к 18:00.

Интересно Ряд домов во Львове и Винниках 27 мая останется без газа: список улиц

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 18:00

  • улица Бандеры – все дома;
  • улица Русовых – все дома;
  • улица Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;
  • улица Японская – все дома;
  • улица Старицкого – все дома;
  • улица Киевская – все дома;
  • улица Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;
  • улица Новый Свет – все дома;
  • улица Глубокая – все дома;
  • улица Карпинского – все дома;
  • улица Архитекторская – все дома.

Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00

  • улица Планерная – все дома;
  • улица Сяйво – все дома;
  • улица Ангарная – дом №18;
  • улица Выгода – дома № 21, 36;
  • улица Доробок – дом №48;
  • улица Широкая – дом №29.

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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 16:00

  • улица Волошина – все дома;
  • улица Вороного – все дома;
  • улица Герцена – все дома;
  • улица Григоровича – все дома;
  • улица Дорошенко - все дома;
  • улица Дудаева - все дома;
  • улица Князя Романа - все дома;
  • улица Ковжуна – все дома;
  • улица Коперника – все дома;
  • улица листа - все дома;
  • улица ноябрьского чина - все дома;
  • улица Мартовича – все дома;
  • улица Огиенко - все дома;
  • улица Поповича – все дома;
  • улица Руданского – все дома;
  • улица Саксаганского – все дома;
  • улица Словацкого – все дома;
  • улица Стефаника – все дома;
  • улица Стецька - все дома;
  • улица Тихая - все дома;
  • улица Томашевского – все дома;
  • улица Университетская – все дома;
  • улица Чайковского – все дома;
  • улица Щепкина - все дома;
  • улица Франко – дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.

Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14: 00

  • улица Ярославенко-дом №47.

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку водопроводной сети. В это время возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопровода.