Во Львове 27 мая более 40 улиц останутся без воды: адреса

"Львовводоканал" 27 мая будет проводить ряд плановых и аварийных работ на водопроводах города. Поэтому во Львове более 40 улиц временно останутся без воды.
Причина отключения воды – переподключение нового водопровода на улице Степана Бандеры и аварийные работы на улицах Сяйво и Ярославенко. Водоснабжение планируют восстановить к 18:00.
Интересно Ряд домов во Львове и Винниках 27 мая останется без газа: список улиц
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 18:00
- улица Бандеры – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Коновальца – дома № 4 – 20, 1 – 23;
- улица Японская – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- улица Киевская – все дома;
- улица Ефремова – дома № 20 – 32, 1 – 37;
- улица Новый Свет – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Архитекторская – все дома.
Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00
- улица Планерная – все дома;
- улица Сяйво – все дома;
- улица Ангарная – дом №18;
- улица Выгода – дома № 21, 36;
- улица Доробок – дом №48;
- улица Широкая – дом №29.
Заметьте Во Львове подорожал проезд в общественном транспорте: какова цена билета и абонементов
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 16:00
- улица Волошина – все дома;
- улица Вороного – все дома;
- улица Герцена – все дома;
- улица Григоровича – все дома;
- улица Дорошенко - все дома;
- улица Дудаева - все дома;
- улица Князя Романа - все дома;
- улица Ковжуна – все дома;
- улица Коперника – все дома;
- улица листа - все дома;
- улица ноябрьского чина - все дома;
- улица Мартовича – все дома;
- улица Огиенко - все дома;
- улица Поповича – все дома;
- улица Руданского – все дома;
- улица Саксаганского – все дома;
- улица Словацкого – все дома;
- улица Стефаника – все дома;
- улица Стецька - все дома;
- улица Тихая - все дома;
- улица Томашевского – все дома;
- улица Университетская – все дома;
- улица Чайковского – все дома;
- улица Щепкина - все дома;
- улица Франко – дома № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14: 00
- улица Ярославенко-дом №47.
После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку водопроводной сети. В это время возможна временная окраска воды ржавчиной, смываемой с внутренних стенок водопровода.Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".