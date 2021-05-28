Авария произошла в 19:50 на улице Линкольна. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Водитель сбил 2 детей на пешеходном переходе

  • На улице Линкольна во Львове автомобиль сбил 2 детей.
  • Мальчики в возрасте 10 и 11 лет в тот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.По информации ZAXID.NET, школьников сбила машина Mitsubishi Lancer.
  • В полиции рассказали, что за ее  рулем находился 36-летний львовянин.
  • В результате ДТП ребята травмировались. Медики отвезли их в больницу.
  • Пока неизвестно, в каком состоянии находятся дети.
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

Во Львове 2 мальчиков сбили на пешеходном переходе: видео

 

Смотрите видео момента ДТП​:

 