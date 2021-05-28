Авария произошла в 19:50 на улице Линкольна. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Водитель сбил 2 детей на пешеходном переходе
- На улице Линкольна во Львове автомобиль сбил 2 детей.
- Мальчики в возрасте 10 и 11 лет в тот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.По информации ZAXID.NET, школьников сбила машина Mitsubishi Lancer.
- В полиции рассказали, что за ее рулем находился 36-летний львовянин.
- В результате ДТП ребята травмировались. Медики отвезли их в больницу.
- Пока неизвестно, в каком состоянии находятся дети.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Во Львове 2 мальчиков сбили на пешеходном переходе: видео
Смотрите видео момента ДТП: