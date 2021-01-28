Из-за ремонта водопроводов во Львове 28 января будут выключать воду: полный список улиц
Во Львове 28 января выключат воду на ряде улиц / Фото из открытых источников
Во Львове 28 января специалисты "Львовводоканала" будут ремонтировать водопроводы. Поэтому ряд улиц города временно останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Широкой и Венской. Водоснабжение планируют восстановить к 14:00.
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Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:30
- улица Ангарная – дом № 18;
- улица Выгода – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- улица Доробок – дом № 48;
- улица Низинная – дома № 52, 60;
- улица Планерная, дом № 12;
- улица Сластиона – дом № 58;
- улица Сяйво – дома № 11, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21;
- улица Широкая – дома № 29, 75, 77;
- улица Орельская – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 14:00
- улица Каменецкая – все дома;
- улица Карбышева – все дома;
- улица Листопадная – все дома;
- улица Сумская – все дома;
- улица Танячкевича – все дома;
- улица Венгерская – все дома;
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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