Во Львове 28 января специалисты "Львовводоканала" будут ремонтировать водопроводы. Поэтому ряд улиц города временно останется без водоснабжения.

Источник: "Львовводоканал"

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Широкой и Венской. Водоснабжение планируют восстановить к 14:00.

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Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:30

улица Ангарная – дом № 18;

улица Выгода – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

улица Доробок – дом № 48;

улица Низинная – дома № 52, 60;

улица Планерная, дом № 12;

улица Сластиона – дом № 58;

улица Сяйво – дома № 11, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21;

улица Широкая – дома № 29, 75, 77;

улица Орельская – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:45 до 14:00

улица Каменецкая – все дома;

улица Карбышева – все дома;

улица Листопадная – все дома;

улица Сумская – все дома;

улица Танячкевича – все дома;

улица Венгерская – все дома;

После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".