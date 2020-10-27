Во Львове 28 октября выключат свет на 5 улицах / 24 канал (Иллюстративное фото)

"Львовоблэнерго" продолжает ремонты сетей, поэтому в связи с плановыми работамы на некоторых улицах Франковского района 28 октября временно выключат свет. Некоторые дома останутся без света во Франковском районе с 9:00 до 20:00.