Во Львове 29 января почтили 103 годовщину подвига Героев Крут. Представители городской власти и общественность возложили цветы к могилам участников боя под Крутами Игоря Лосского и Андрея Лазаренко, которые похоронены на Лычаковском кладбище.

Источник: Львовский горсовет

На чествовании памяти Героев Крут присутствовали представители городской власти, духовенство и общественность. На Лычаковском кладбище состоялось возложение цветов и общая молитва.

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Как во Львове происходило чествование памяти погибших под Крутами

После возложения цветов к могилам участников боя под Крутами, все присутствующие совместно с духовенством помолились за Героев. На мероприятии также присутствовал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Пример и прецедент Героев Крут навсегда вошел в мировую историю. Именно мировую, потому что, как и сегодня, здесь, когда мы находимся на Лычаковское кладбище рядом с могилами новейших Героев, Героев Революции Достоинства, Героев войны, которая до сих пор продолжается, продолжается и защита ценностей не только нашего государства. Это защита ценностей мира,

– отметил Москаленко.

Заместитель мэра добавил, что пример жертвенности, героизма и мужества, который показали Герои Крут, и тот пример, который демонстрируют Герои современной Украины, всегда будет напоминать о том, что ценность и независимость нашего государства "впечатывается героизмом каждого Героя".

"Именно этот пример Героев Крут всегда будет подталкивать идти вперед и бороться за наше независимое государство", – подытожил Москаленко.

Смотрите фото памяти Героев Крут во Львове / Фото Александра Мазуренко

Обратите внимание! Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины. 29 января 1918 возле железнодорожной станции Круты около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти шеститысячных армии большевиков. Бой продолжался более 5:00. Украинцы потеряли от 80 до 100 Героев. После 27 юношей попали в плен к большевикам. Их пытали, а затем казнили. Однако потери большевиков были значительно больше - около нескольких сотен павших.