Во Львове почтили память Героев Крут: фото
Во Львове 29 января почтили 103 годовщину подвига Героев Крут. Представители городской власти и общественность возложили цветы к могилам участников боя под Крутами Игоря Лосского и Андрея Лазаренко, которые похоронены на Лычаковском кладбище.
Источник: Львовский горсовет
На чествовании памяти Героев Крут присутствовали представители городской власти, духовенство и общественность. На Лычаковском кладбище состоялось возложение цветов и общая молитва.
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Как во Львове происходило чествование памяти погибших под Крутами
После возложения цветов к могилам участников боя под Крутами, все присутствующие совместно с духовенством помолились за Героев. На мероприятии также присутствовал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.
Пример и прецедент Героев Крут навсегда вошел в мировую историю. Именно мировую, потому что, как и сегодня, здесь, когда мы находимся на Лычаковское кладбище рядом с могилами новейших Героев, Героев Революции Достоинства, Героев войны, которая до сих пор продолжается, продолжается и защита ценностей не только нашего государства. Это защита ценностей мира,
– отметил Москаленко.
Заместитель мэра добавил, что пример жертвенности, героизма и мужества, который показали Герои Крут, и тот пример, который демонстрируют Герои современной Украины, всегда будет напоминать о том, что ценность и независимость нашего государства "впечатывается героизмом каждого Героя".
"Именно этот пример Героев Крут всегда будет подталкивать идти вперед и бороться за наше независимое государство", – подытожил Москаленко.
Смотрите фото памяти Героев Крут во Львове / Фото Александра Мазуренко
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