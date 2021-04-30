Инцидент произошел на улице Панча, которая является боковой к проспекту Черновола. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Возле "Арсена" нашли старую гранату

  • В 11:15 в МЧС поступило сообщение от рабочих, которые проводили земельные работы на улице Панча, 8.
  • Они рассказали, что нашли предмет, который был внешне похож на устаревший боеприпас.
  • На место происшествия немедленно выехали спасатели.
  • Они установили, что опасной находкой была граната О23 времен II Мировой войны.
  • Боеприпас лежал в 40 метрах от супермаркета "Арсен" и в 20 метрах от жилых домов.
  • В этот же день в 17:45 пиротехническая группа изъяла и уничтожила гранату установленным порядком.

У Львові біля супермаркету
Возле супермаркета "Арсен" нашли гранату / Фото ГСЧС Львовской области

Что делать, если вы нашли устаревший боеприпас

МЧС рассказали, что, если человек нашел устаревший боеприпас, он должен немедленно позвонить в Службу спасения "101".

Категорически запрещено:

  • брать боеприпас в руки, наносить по нему удары и пытаться разобрать;
  • переносить или перекатывать его с места на место;
  • бросать боеприпасы в костер или разводить над ними пламя;
  • собирать и сдавать устаревшие боеприпасы как металлолом.

У Львові біля супермаркету
​Спасатели обезвредили устаревшую гранату / Фото ГСЧС Львовской области