Инцидент произошел на улице Панча, которая является боковой к проспекту Черновола. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Возле "Арсена" нашли старую гранату

В 11:15 в МЧС поступило сообщение от рабочих, которые проводили земельные работы на улице Панча, 8.

Они рассказали, что нашли предмет, который был внешне похож на устаревший боеприпас.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Они установили, что опасной находкой была граната О23 времен II Мировой войны.

Боеприпас лежал в 40 метрах от супермаркета "Арсен" и в 20 метрах от жилых домов.

В этот же день в 17:45 пиротехническая группа изъяла и уничтожила гранату установленным порядком.



Возле супермаркета "Арсен" нашли гранату / Фото ГСЧС Львовской области

Что делать, если вы нашли устаревший боеприпас

МЧС рассказали, что, если человек нашел устаревший боеприпас, он должен немедленно позвонить в Службу спасения "101".

Категорически запрещено:

брать боеприпас в руки, наносить по нему удары и пытаться разобрать;

переносить или перекатывать его с места на место;

бросать боеприпасы в костер или разводить над ними пламя;

собирать и сдавать устаревшие боеприпасы как металлолом.



​Спасатели обезвредили устаревшую гранату / Фото ГСЧС Львовской области