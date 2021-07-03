Из-за пожара из ночного клуба пришлось эвакуировать 250 посетителей и 50 человек персонала. Об этом 24 каналу сообщили в ГСЧС.
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Подробности от пожарных
Сообщение о пожаре на улице Черновола поступило к спасателям в 00:08. Он вспыхнул на сцене – на первом этаже "Малевича".
Огонь уничтожил элементы тканевого декора на площади 4 квадратных метра внутри заведения. Почему произошло возгорание – пока неизвестно.
Предыдущие пожары на Львовщине
- Накануне во время непогоды в селе Зимняя Вода загорелся жилой дом. Вероятно, что это произошло после того, как в него ударила молния.
- В Стрые 23 июня загорелся рейсовый автобус "Эталон", он выгорел дотла. К счастью, пассажиров внутри в этот момент не было.
- На улице Параджанова во Львове вспыхнул пожар в 3-этажном доме. Спасатели эвакуировали 8 человек, среди которых – ребенка.