Во Львове горела сцена в ночном клубе "Малевич"

Во Львове в ночь на 3 июля горел ночной клуб "Малевич". Загорелась сцена развлекательного заведения. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Из-за пожара из ночного клуба пришлось эвакуировать 250 посетителей и 50 человек персонала. Об этом 24 каналу сообщили в ГСЧС.

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Подробности от пожарных

Сообщение о пожаре на улице Черновола поступило к спасателям в 00:08. Он вспыхнул на сцене – на первом этаже "Малевича".

Огонь уничтожил элементы тканевого декора на площади 4 квадратных метра внутри заведения. Почему произошло возгорание – пока неизвестно.

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