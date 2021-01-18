Во Львове почти на 3 недели перекроют улицу Грюнвальдскую: как объехать
Во Львове с 20 января перекроют для движения транспорта улицу Грюнвальдскую. Здесь будут проводить ремонтные работы – присоединять внешнюю канализацию к жилому дому.
Улицу Грюнвальдскую перекроют почти на 3 недели. Ремонтные работы будет проводить ООО "Цикада Плюс". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Когда перекроют улицу Грюнвальдскую
С 8:00 20 января и до 20:00 8 февраля перекроют движение транспорта на улице Грюнвальдской – от улицы Антоновича до улицы Кокорудза.
Здесь будут проводить ремонтные работы по присоединению наружной канализации к жилому дому. Работы будет проводить ООО "Цикада Плюс".
Улицу Грюнвальдскую перекроют с 20 января по 8 февраля / Фото Львовского горсовета
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