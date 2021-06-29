Во Львове 30 июня более 30 улиц останутся без света: адреса
29 июня 2021 , 17:39Читати новину українською
Источник:"Львовоблэнерго"
Специалисты "Львовоблэнерго" 30 июня будут проводить ремонт электросетей города. Поэтому жители более 30 львовских улиц останутся без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где во Львове не будет света с 8:00 до 17:00
- улица Бескидская – дома № 1а – 8, 10 – 24, 26, 27, 28, 31, 38;
- улица Богдановская – дома № 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46;
- улица Вызвольна – дом № 3;
- улица Винница – дома № 41 – 65, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 146 (четные);
- улица Вовка – дома № 3 – 11 (нечетные);
- улица Грабянки – дома № 34 – 68 (четные);
- улица Грушевского – дом № 44;
- улица Демнянская – дома № 4б, 4в, 6, 10, 20, 20а, 22;
- улица Духновича – дома № 1 – 8, 10 – 14а, 17а;
- улица Энергетическая – дом № 16;
- улица Земельная – дома № 1, 22, 22а;
- улица Карманского – дома № 15, 19;
- улица Ковельская – дома № 108, 109;
- улица Конотопская – Храм Святого Николая и Владимира;
- вулиця Кривчицька Дорога – дома № 101 – 111 (нечетные), 115, 117, 72а – 82 (четные), 83, 85 – 93, 97, 99;
- улица Крипякевича-дом № 13;
- улица Марунька – дома № 4, 5, 6, 12, 12а, 14 – 20;
- улица Монгольская – дома № 7, 9 а, 9б, 11 – 14;
- улица Музыки – дома № 3 – 6, 8 – 12, 33, 35, 48в;
- улица Подолинского – дома № 2, 2а, 3 – 15 (нечетные);
- улица Прыродна – дома № 19, 21;
- улица Прыязна – дома № 2 – 8, 10 – 17, 19, 21;
- улица Самокиша, дом № 4а;
- улица Снигиревская – дом № 5;
- улица Старознесенська – дома № 131, 133, 137 – 157 (нечетные), 161 – 163, 172 – 190 (парные), 196, 198, 200, 200а;
- улица Тарасовская, дом № 39б;
- улица Тернопольская, дом № 9;
- улица Тракт Глинянский – дома № 55, 66;
- урочище "Клепаров" – дома № 1, 3, 88, 90, дача 19, участок 83;
- улица Хмельницкого – дома № 192 – 198 (четные);
- улица Холодная – дома № 13 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 86, 88, 90, 92, 104;
- улица Чмолы – дом № 2;
- улица Ярославенко – дома № 21 – 23а, 32, 38.