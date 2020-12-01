Во Львове 30 ноября неадекватный мужчина напал на патрульных. За избиение полицейских ему грозит до 5 лет за решеткой.

Инцидент произошел около 20:50 на улице Владимира Великого. Патрульные хотели прекратить драку мужчин, но один из правонарушителей начал их бить. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-лужба полиции Львовщины.

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Как мужчина избил полицейских

Около 20:50 во время патрулирования полицейские заметили драку на дороге на улице Владимира Великого.

Патрульные решили остановиться и прекратить ее. Однако один из правонарушителей начал вести себя слишком агрессивно.

32-летний львовянин не реагировал на замечания правоохранителей и пытался продолжить драку.

Полицейские решили отвезти его в участок полиции.

Именно тогда мужчина начал бить правоохранителей. Однако патрульные его одолели и задержали.

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.