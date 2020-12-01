Во Львове неадекватный мужчина избил патрульных
Во Львове 30 ноября неадекватный мужчина напал на патрульных. За избиение полицейских ему грозит до 5 лет за решеткой.
Инцидент произошел около 20:50 на улице Владимира Великого. Патрульные хотели прекратить драку мужчин, но один из правонарушителей начал их бить. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-лужба полиции Львовщины.
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Как мужчина избил полицейских
- Около 20:50 во время патрулирования полицейские заметили драку на дороге на улице Владимира Великого.
- Патрульные решили остановиться и прекратить ее. Однако один из правонарушителей начал вести себя слишком агрессивно.
- 32-летний львовянин не реагировал на замечания правоохранителей и пытался продолжить драку.
- Полицейские решили отвезти его в участок полиции.
- Именно тогда мужчина начал бить правоохранителей. Однако патрульные его одолели и задержали.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за насилие в отношении правоохранителей. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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