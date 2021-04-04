Во Львове приземлился военно-транспортный самолет ВВС США с тайным багажом, – журналист
Во Львове приземлился военно-транспортный самолет ВВС США / фейсбук Назара Приходька
Во Львове 4 апреля приземлился тяжелый военно-транспортный самолет ВВС США с тайным грузом на борту.
Источник:Назар Приходько в фейсбуке
Второй самолет за неделю
Журналист и активист Назар Приходько заявил, что это уже второе такое воздушное судно за эту неделю. По его словам, первое прибыло 29 марта.
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Конкретно этот самолет (4 апреля – 24 канал) вылетел с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера (Испания). Эта база является стратегической для доставки военных грузов на Ближний Восток и в Африку, поэтому, по крайней мере ориентировочно, понятно, что нам привезли,
– отметил он.
Военная помощь США Украине: что известно
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- Эти деньги помогут стране сохранить территориальную целостность и улучшить оперативную совместимость с НАТО.
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