Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 5 апреля дома более 25 улиц временно остались без воды.

Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Втиха, Конюшинная, Гринченко и Сулимы. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 15:00

улица Березовая – все дома;

улица Вильде – все дома;

улица Воробкевича – все дома;

улица Втиха – все дома;

улица Грушевая – все дома;

улица Духновича – все дома;

улица Копальная – все дома;

улица Кривчицкая Дорога – все дома;

улица Межгорная – все дома;

улица Мучная – все дома;

улица На Копани – все дома;

улица На Страже – все дома;

улица Над Джерелом – все дома;

улица Нищинского – все дома;

улица Низовая – все дома;

улица Прогулкова – все дома;

улица Роскиш – все дома;

улица Станция Лычаков – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:00 до 20:00

улица Яворовская – все дома;

улица Конюшинная – все дома;

село Зимна вода.

Где во Львове не будет воды с 11:30 до 15:00

улица Гринченко – дома 8, 8а, 8/7, 10ос, 10а, 10б, 10, 10в, 11, 11а, 11б, 12а, 12в, 12б, 12.

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Где во Львове не будет воды с 12:00 до 14:30

улица Кондукторская – все дома;

улица Кравченко – все дома;

улица Народная – все дома;

улица Спокойная – все дома;

улица Сулимы – все дома.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".