Во Львове 5 апреля из-за ремонта больше 25 улиц остались без воды: список
Во Львове 5 апреля на более 25 улицах выключили воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 5 апреля дома более 25 улиц временно остались без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Втиха, Конюшинная, Гринченко и Сулимы. Водоснабжение планируется восстановить до 20:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 15:00
- улица Березовая – все дома;
- улица Вильде – все дома;
- улица Воробкевича – все дома;
- улица Втиха – все дома;
- улица Грушевая – все дома;
- улица Духновича – все дома;
- улица Копальная – все дома;
- улица Кривчицкая Дорога – все дома;
- улица Межгорная – все дома;
- улица Мучная – все дома;
- улица На Копани – все дома;
- улица На Страже – все дома;
- улица Над Джерелом – все дома;
- улица Нищинского – все дома;
- улица Низовая – все дома;
- улица Прогулкова – все дома;
- улица Роскиш – все дома;
- улица Станция Лычаков – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 20:00
- улица Яворовская – все дома;
- улица Конюшинная – все дома;
- село Зимна вода.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 15:00
- улица Гринченко – дома 8, 8а, 8/7, 10ос, 10а, 10б, 10, 10в, 11, 11а, 11б, 12а, 12в, 12б, 12.
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Где во Львове не будет воды с 12:00 до 14:30
- улица Кондукторская – все дома;
- улица Кравченко – все дома;
- улица Народная – все дома;
- улица Спокойная – все дома;
- улица Сулимы – все дома.
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