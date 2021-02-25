Вырвали из рук 300 долларов: во Львове 50-летняя львовянка со своим сыном ограбила женщину
Во Львове 50-летняя львовянка и ее сын ограбили женщину / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 24 февраля правоохранители реализовали план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников, ограбивших женщину на Сыхове. Операция состоялась удивительно успешно – менее чем через 2 часа полицейские задержали 50-летнюю львовянку и ее сына, которые, вероятно, украли у пострадавшей 300 долларов.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 14:30 на проспекте Красной Калины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Как ограбили женщину
- Правоохранителям поступило сообщение о том, что на проспекте Красной Калины около 14:30 произошел грабеж.
- Дочь пострадавшей рассказала, что возле пункта обмена валют 2 неизвестных людей, мужчина и женщина, вырвали из рук ее матери 300 долларов.
- Они предложили женщине обменять деньги по более выгодному курсу.
- Пострадавшая поняла, что ей дали обычные бумажки, поэтому попросила вернуть ее деньги.
- Однако грабители сели в автомобиль "ВАЗ" оранжевого цвета и уехали в направлении "Центра Довженко".
- В 15:15 минут на Львовщине ввели план "Перехват".
- К поиску привлекли все службы полиции области.
- Ситуационный центр ГУ Нацполиции Львовщины организовал взаимодействие всех привлеченных служб полиции. Он предоставлял ориентирование и возможные направления движения автомобиля злоумышленников.
Смотрите фото задержания предполагаемых грабителей / Фото патрульной полиции Львовщины
Как задержали вероятных грабителей
- Камеры наблюдения зафиксировали авто злоумышленников в районе улиц Опришковская – Кордуби, поэтому патрульные немедленно отправились в том направлении.
- Полицейские обследовали прилегающие улицы и места возможного движения автомобиля.
- Позже оранжевый "ВАЗ" снова "засветился" на пересечении улиц Замарстиновская – Варшавская. Экипаж патрульной полиции снова немедленно отреагировал на ориентирование.
- Правоохранители заметили авто на улице Варшавской.
- Полицейские заблокировали автомобиль вероятных злоумышленников.
- В салоне автомобиля находились женщина и мужчина. Впоследствии полицейские установили, что это 50-летняя мать и ее 27-летний сын, проживающие во Львове.
- На место происшествия вызвали следователей, изъяли вещественные доказательства.
- Сейчас ведется расследование. Пострадавшая обратилась в полицию с письменным заявлением.
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