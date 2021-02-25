Во Львове 24 февраля правоохранители реализовали план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников, ограбивших женщину на Сыхове. Операция состоялась удивительно успешно – менее чем через 2 часа полицейские задержали 50-летнюю львовянку и ее сына, которые, вероятно, украли у пострадавшей 300 долларов.

Инцидент произошел около 14:30 на проспекте Красной Калины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Интересно Украли 3,5 миллиона гривен: на Львовщине задержали банду серийных воров – фото Как ограбили женщину Правоохранителям поступило сообщение о том, что на проспекте Красной Калины около 14:30 произошел грабеж.

Дочь пострадавшей рассказала, что возле пункта обмена валют 2 неизвестных людей, мужчина и женщина, вырвали из рук ее матери 300 долларов.

Они предложили женщине обменять деньги по более выгодному курсу.

Пострадавшая поняла, что ей дали обычные бумажки, поэтому попросила вернуть ее деньги.

Однако грабители сели в автомобиль "ВАЗ" оранжевого цвета и уехали в направлении "Центра Довженко".

В 15:15 минут на Львовщине ввели план "Перехват".

К поиску привлекли все службы полиции области.

Ситуационный центр ГУ Нацполиции Львовщины организовал взаимодействие всех привлеченных служб полиции. Он предоставлял ориентирование и возможные направления движения автомобиля злоумышленников. Смотрите фото задержания предполагаемых грабителей / Фото патрульной полиции Львовщины Как задержали вероятных грабителей Камеры наблюдения зафиксировали авто злоумышленников в районе улиц Опришковская – Кордуби, поэтому патрульные немедленно отправились в том направлении.

Полицейские обследовали прилегающие улицы и места возможного движения автомобиля.

Позже оранжевый "ВАЗ" снова "засветился" на пересечении улиц Замарстиновская – Варшавская. Экипаж патрульной полиции снова немедленно отреагировал на ориентирование.

Правоохранители заметили авто на улице Варшавской.

Полицейские заблокировали автомобиль вероятных злоумышленников.

В салоне автомобиля находились женщина и мужчина. Впоследствии полицейские установили, что это 50-летняя мать и ее 27-летний сын, проживающие во Львове.

На место происшествия вызвали следователей, изъяли вещественные доказательства.

Сейчас ведется расследование. Пострадавшая обратилась в полицию с письменным заявлением.