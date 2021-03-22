Во Львове 6 автобусов изменят маршруты движения
Во Львове изменят маршруты 6 городских автобусов / 24 канал
Из-за ремонта улицы Степана Бандеры во Львове 6 автобусов будут курсировать по измененным маршрутам. В частности, изменения в схеме движения претерпевают автобусы № 7, 15, 24, 41, 42 и 43.
Источник:Львовский горсовет
Во время нового этапа реконструкции улицы Бандеры во Львове перекроют участок дороги от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА. Поэтому автобусы, которые проезжали этот участок вынуждены несколько изменить свои схемы движения.
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Во Львове 6 автобусов будут курсировать по измененным маршрутам
С 24 марта начинается новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры. Поэтому автобусы № 7, 15, 24, 41, 42 и 43 начнут курсировать по измененным маршрутам.
Обновлены схемы движения 6 городских автобусов:
- Автобус № 7 будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого – далее по маршруту.
- Автобус № 15 будет курсировать по маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту.
- Маршрут автобуса № 24: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.
- Автобус № 41 будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.
- Маршрут автобуса № 42: улица Митрополита Ангеловича – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Митрополита Ангеловича.
- Автобус № 43 будет курсировать по маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.
Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове
- Во Львове продолжается капитальный ремонт улицы Степана Бандеры.
- Работы разделили на 3 этапа: от улицы Чупринки к Антоновича, от улицы Антоновича до Героев УПА и от улицы Героев УПА к Городоцкой.
- Во время реконструкции улицы заменят все инженерные сети, обустроят проезжую часть и трамвайные пути.
- Также заменят уличное освещение, сделают велодорожки и парковочные кармашки для машин скорой, аварийных служб, временной стоянки автомобилей жителей домов и тому подобное. Тротуары отремонтируют – они станут инклюзивными.
- Всего запланировали отремонтировать всю улицу длиной 1,05 километра.
- Стоимость капремонта – ориентировочно 209,5 миллиона гривен.
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