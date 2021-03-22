Из-за ремонта улицы Степана Бандеры во Львове 6 автобусов будут курсировать по измененным маршрутам. В частности, изменения в схеме движения претерпевают автобусы № 7, 15, 24, 41, 42 и 43.

Во время нового этапа реконструкции улицы Бандеры во Львове перекроют участок дороги от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА. Поэтому автобусы, которые проезжали этот участок вынуждены несколько изменить свои схемы движения.

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Во Львове 6 автобусов будут курсировать по измененным маршрутам

С 24 марта начинается новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры. Поэтому автобусы № 7, 15, 24, 41, 42 и 43 начнут курсировать по измененным маршрутам.

Обновлены схемы движения 6 городских автобусов:

Автобус № 7 будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого – далее по маршруту.

будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого – далее по маршруту. Автобус № 15 будет курсировать по маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту.

будет курсировать по маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. Маршрут автобуса № 24 : площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.

: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого. Автобус № 41 будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.

будет курсировать по такому маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого. Маршрут автобуса № 42 : улица Митрополита Ангеловича – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Митрополита Ангеловича.

: улица Митрополита Ангеловича – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Митрополита Ангеловича. Автобус № 43 будет курсировать по маршруту: площадь Кропивницкого – улица Митрополита Ангеловича – улица Митрополита Андрея – улица Бандеры – улица Киевская – улица Чупринки – далее по маршруту. В обратном направлении: улица Чупринки – улица Киевская – улица Бандеры – улица Митрополита Андрея – улица Шептицких – площадь Кропивницкого.

Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове