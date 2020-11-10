Жилищная комиссия Львовского горсовета принял решение приобрести квартиры сразу для 6 воспитанников львовских детских домов. Вскоре решение согласует исполком мэрии и дети получат собственные квартиры.

Квартиры будут покупать на условиях софинансирования. Львовский горсовет оплатит 70% стоимости жилья для детей-сирот, а опекуны – 30%. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Когда дети-сироты получат квартиры

Член жилищной комиссии Львовского горсовета Игорь Дякович рассказал, что в 2016 году львовская мэрия утвердила программу софинансирования для покупки жилья детям-сиротам. Благодаря этой программе ежегодно 5 – 6 львовян получают собственное жилье.

Люди, которые занимаются ребенком, должны внести до 30% от стоимости жилья. Работники детских говорят, что это хорошая программа и они могут получить от своих доноров эту часть средств. Сейчас я тоже понимаю, что это одна из лучших программ,

– отметил Дякович.

По словам чиновника, обычно жилищная комиссия во время заседаний принимает решение приобрести квартиры 1 – 2 сиротам. Однако 10 ноября члены комиссии решили выделить деньги на покупку собственных домов сразу 6 выпускниками детских домов. Еще 7 семерых детей-сирот поставили в очередь на получение квартиры.

Исполнительный комитет Львовского горсовета вскоре должен согласовать решение о выделении квартир 6 детям-сиротам.

Обратите внимание! Во Львове в общей квартирной очереди сейчас находятся около 27 тысяч человек.