Во Львове 6 дней назад пропал 33-летний армянин: полиция объявила его в розыск
В Львове 17 марта 33-летний Артур Атоян вышел из дома и не вернулся. Правоохранители объявили львовянина в розыск как без вести пропавшего.
По словам родственников, мужчина раньше никогда не исчезал. К поискам Артура Атояна присоединились волонтеры и другие неравнодушные горожане.
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Львовянин исчез 6 дней назад
Артур Атоян – этнический армянин, который является гражданином Украины и постоянно проживает во Львове. Он 17 марта около 9:00 вышел из дома на улице Линкольна и пропал без вести. По словам родственников, мужчина ушел из дома, чтобы забрать какие-то документы.
Об исчезновении львовянина правоохранителям сообщила его сестра. Пока неизвестно, где находится Артур Атоян, ведь связь с ним отсутствует.
Особые приметы Артура Атояна:
- рост 175 сантиметров;
- карие глаза;
- черные волосы;
- был одет в куртку оливкового цвета и брюки коричневого цвета.
Артур Атоян исчез 17 марта / Фото Поисково-Спасательной Волонтерской Ассоциации
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