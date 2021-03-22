В Львове 17 марта 33-летний Артур Атоян вышел из дома и не вернулся. Правоохранители объявили львовянина в розыск как без вести пропавшего.

По словам родственников, мужчина раньше никогда не исчезал. К поискам Артура Атояна присоединились волонтеры и другие неравнодушные горожане.

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Львовянин исчез 6 дней назад

Артур Атоян – этнический армянин, который является гражданином Украины и постоянно проживает во Львове. Он 17 марта около 9:00 вышел из дома на улице Линкольна и пропал без вести. По словам родственников, мужчина ушел из дома, чтобы забрать какие-то документы.

Об исчезновении львовянина правоохранителям сообщила его сестра. Пока неизвестно, где находится Артур Атоян, ведь связь с ним отсутствует.

Особые приметы Артура Атояна:

рост 175 сантиметров;

карие глаза;

черные волосы;

был одет в куртку оливкового цвета и брюки коричневого цвета.

Обратите внимание! Правоохранители и волонтеры просят всех, кто имеет любую информацию о без вести пропавшем, позвонить по номеру 0976972608 или 102.



Артур Атоян исчез 17 марта / Фото Поисково-Спасательной Волонтерской Ассоциации