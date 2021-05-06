Причина отключения электроэнергии – проведение плановых ремонтных работ. На большинстве улицах свет будут выключать с 8:00 до 17:00, а на некоторых – 9:00 до 16:00.
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Где во Львове не будет света 6 мая
- улица Высокий Замок – дом №1;
- улица Витвера – дома № 8, 12, 14;
- Галичанка ДК – участок № 5,
- улица Донцова – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
- улица Ерошенко – дома № 10, 10а, 11, 12, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9;
- улица Журавлиная – дома № 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 2, 7, 8;
- улица Зеленый Гай – участок № 31;
- улица Звездная – дома № 6, 8;
- улица Отца Издрика – дома № 10, 12, 16, 17, 20, 22, 26, 30, 33, 9в;
- улица Апрельская – участок № 1;
- улица Клепаривская – дома № 10, 11а, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;
- улица Курортная – дома № 14, 16, 18, 3;
- улица Курортная боковая – дома № 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 9;
- улица Левандовская – дома № 2, 6, 10;
- улица Леонтовича – дом № 8;
- улица Лычаковская – дома № 234, 234г, 235, 238, 240, 242;
- улица Луцкого – дома № 10, 11, 13, 15, 15а, 15 б, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а;
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- улица Львовская (Брюховичи) – дома № 21, 92;
- улица Мирная – дома № 16, 6, 7, 8;
- улица Озерная – дома № 13, 15, 15а, 15 б, 15в, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27е, 27ж, 29, 31, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, участок 14;
- улица Озерная боковая – дома № 1, 10, 14а, 14б, 2, 2а, 2б, 2в, 4;
- улица Пекарская – дома № 23, 32, 17, 19а, 33, 35, 37, 39, 42;
- улица Под Горой – дом № 4а
- улица Под Основой – дома № 10/1, 10/2, 12, 12а, 14, 14а, 18, 39в, 41, 49, 51, 53а, б / н;
- улица Раппопорта – дома № 17, 19, 21, 27;
- улица Симоненко – дом № 3;
- улица Сечевых Стрельцов – дома № 62б, 64а, 64б;
- улица Стеклянная – дома № 5, 7;
- улица Туган-Барановского – дом № 16;
- улица Турянского – дома № 5, 5в;
- улица Филатова – дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 3, 5, 9, 11, 11а, 15;
- улица Церковная – дома № 1, 2а, 3а, 5, 6а, 7, 8;
- улица Шевченко – дома № 102, 104, 106, 108, 59, 61, 63/65, 67, 96.