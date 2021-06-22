Инцидент произошел на улице Грабовского. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
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На 7-летнего львовянина упало дерево
- По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 19:40 на улице Грабовского на 7-летнего львовянина упало дерево.
- В тот момент мальчик гулял в парковой зоне.
- Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
- По информации ТСН, следователи открыли уголовное производство за "служебную халатность".
- В Галицкой райадминистрации рассказали, что дерево, которое упало на ребенка, было большое и трухлявое.
- Пока неизвестно, должны ли именно коммунальщики за него отвечать, ведь на этой территории есть много частных участков.
Мальчик находится в реанимации
В результате несчастного случая маленький львовянин попал в реанимацию. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.
Заместитель главного врача детской больницы Роман Герега рассказал, что у мальчика диагностировали множественные переломы костей черепа, перелом основания черепа, ушиб головного мозга и другие травмы.
Ребенок находится в сознании и пока не нуждается в оперативном вмешательстве. Если состояние мальчика будет стабильным, его переведут в нейрохирургическое отделение для следующего лечения.
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