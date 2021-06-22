Во время прогулки на 7-летнего львовянина упало дерево: он попал в реанимацию

На 7-летнего львовянина 18 июня во время прогулки в парке упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошел на улице Грабовского. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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На 7-летнего львовянина упало дерево

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 19:40 на улице Грабовского на 7-летнего львовянина упало дерево.

В тот момент мальчик гулял в парковой зоне.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

По информации ТСН, следователи открыли уголовное производство за "служебную халатность".

В Галицкой райадминистрации рассказали, что дерево, которое упало на ребенка, было большое и трухлявое.

Пока неизвестно, должны ли именно коммунальщики за него отвечать, ведь на этой территории есть много частных участков.

Мальчик находится в реанимации

В результате несчастного случая маленький львовянин попал в реанимацию. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.

Заместитель главного врача детской больницы Роман Герега рассказал, что у мальчика диагностировали множественные переломы костей черепа, перелом основания черепа, ушиб головного мозга и другие травмы.

Ребенок находится в сознании и пока не нуждается в оперативном вмешательстве. Если состояние мальчика будет стабильным, его переведут в нейрохирургическое отделение для следующего лечения.

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