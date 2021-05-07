Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить к 17:00.
Интересно Коронавирус во Львове: сохраняется положительная динамика заболеваемости
Где во Львове не будет света с 8:00 до 17:00
- улица Витвера – дома № 8, 14;
- улица Вулецкая – дома № 11, 13, 16а, 16б, 16г, 18б, 18д;
- ДК Галичанка – дом № 5,
- улица Долинского – дома № 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8;
- улица Донцова – дома № 2 – 11, 14 – 21, 23;
- Дружба КСТ – дома № 11А, 27 участка № 43, 12а, 56;
- улица Замарстиновская – дома № 11, 17, 19, 21, 23;
- улица Зеленый Гай – дом № 31;
- улица Крукова Гора – дома № 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9;
- улица Кушевича – дома № 5, 10, 12;
- улица Лемковская – дома № 1, 1а, 2, 4 – 10, 12, 14, 16;
- улица Лычаковская – дома № 11, 23, 234, 234г, 235, 238, 240, 242;
- улица Миклеша – дома № 23, 25, 27;
- улица Пекарская – дома № 23, 25, 26 – 31, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
- улица Под Горой – дома № 10, 12, 14, 2/1, 2/2, 4, 6, 8;
- улица Под Осовой – дома № 5,
- улица Сечевых Стрельцов – дома № 44, 46, 48 – 48а, 48б;
- улица Стрыйская – дома № 117, 127, 195;
- улица Тесленко – дома № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11;
- улица Туган-Барановского – дома № 2, 16;
- улица Филатова – дома № 1-6, 8-12, 14, 15, 16, 18;
- улица Химическая – дома № 9а, 22;
- улица Чехова – дома № 30, 11;
- проспект Черновола – дома № 43/1А;
- улица Ялтинская – дом № 1 (Садово-огородный кооператив "Лесник").