Во Львове 78-летний мужчина погиб после падения с 8 этажа
Во Львове пенсионер выпал с 8 этажа / фото Leopolis.news
Пенсионер 31 марта выпал с 8 этажа дома на улице Троллейбусная. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте происшествия.
Источник:ZAXID.NET
Трагедия произошла около 13: 00. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Пенсионер упал с 8 этажа
- На улице Троллейбусной около 13:00 произошел трагический случай – 78-летний мужчина упал из окна собственной квартиры, расположенной на 8 этаже.
- Пенсионер получил тяжелые травмы. Он погиб на месте инцидента.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они пытаются установить был ли это несчастный случай или самоубийство.
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