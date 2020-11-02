Во Львове 89-летняя бабушка помогла задержать грабителя: фото
Во Львове 31 октября злоумышленник проник в квартиру 89-летней пенсионерки. Он пытался ее ограбить. Однако женщина вместе со своей внучкой выскользнули из квартиры и вызвали полицию.
Инцидент произошел около 9 часов вечера в одном из домов на улице Широкой. 89-летняя бабушка была в квартире вместе со своей 14-летней внучкой. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина пытался ограбить пенсионерку
- Бабушка и внучка услышали, что в соседней комнате кто-то есть.
- Они заглянули сквозь щель и увидели, что неизвестный мужчина шарит в шкафах и все переворачивает.
- Мужчина заметил владелицу квартиры. Он забрал у женщины кошелек и продолжил искать ценные вещи в комнате.
- Бабушка и внучка незаметно выскользнули из квартиры и захлопнули дверь на ключ.
- Пенсионерка пошла к соседям и вызвала полицию.
Как задержали злоумышленника
На место вызова сразу выехали патрульные и следователи. В квартире правоохранители увидели, что мужчина продолжает переворачивать квартиру в поисках "поживы".
Злоумышленник заметил патрульных и начал кричать и бросаться в них бутылками. Правоохранители задержали 56-летнего львовянина.
Мужчина грабил квартиру пенсионерки , хотя она была дома / Фото патрульной полиции Львовщины
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Что грозит мужчине
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. За такое преступление мужчине грозит от 4 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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