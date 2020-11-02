Во Львове 31 октября злоумышленник проник в квартиру 89-летней пенсионерки. Он пытался ее ограбить. Однако женщина вместе со своей внучкой выскользнули из квартиры и вызвали полицию.

Инцидент произошел около 9 часов вечера в одном из домов на улице Широкой. 89-летняя бабушка была в квартире вместе со своей 14-летней внучкой. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина пытался ограбить пенсионерку

Бабушка и внучка услышали, что в соседней комнате кто-то есть.

Они заглянули сквозь щель и увидели, что неизвестный мужчина шарит в шкафах и все переворачивает.

Мужчина заметил владелицу квартиры. Он забрал у женщины кошелек и продолжил искать ценные вещи в комнате.

Бабушка и внучка незаметно выскользнули из квартиры и захлопнули дверь на ключ.

Пенсионерка пошла к соседям и вызвала полицию.

Как задержали злоумышленника

На место вызова сразу выехали патрульные и следователи. В квартире правоохранители увидели, что мужчина продолжает переворачивать квартиру в поисках "поживы".

Злоумышленник заметил патрульных и начал кричать и бросаться в них бутылками. Правоохранители задержали 56-летнего львовянина.



Мужчина грабил квартиру пенсионерки , хотя она была дома / Фото патрульной полиции Львовщины

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Что грозит мужчине

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. За такое преступление мужчине грозит от 4 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.