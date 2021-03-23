Во Львове постоянно растет количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому в городе работают над увеличением количества койкомест. Так, вскоре помещения админкорпуса экстренной медицинской помощи БСМП могут сделать резервным для больных COVID-19.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, бухгалтеры и IТ-специалисты Больницы скорой медицинской помощи вместо этого будут работать в помещении школы № 97, расположенной рядом с больницей. Однако пока приказа о переезде нет.

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Во Львове увеличивают резерв койкомест

Москаленко рассказал, что во львовских больницах с каждым днем ​​уменьшается количество свободных коек для больных коронавирусом.

Переполнена и больница скорой помощи, поэтому мы рассматриваем различные варианты обустройства дополнительных кроватей. Сейчас речь идет о высвобождении помещений медицинского колледжа, обустройство коек в поликлинике на Мазепы, а теперь рассматриваем вариант высвобождения помещений экстренки,

– добавил чиновник.

По словам Москаленко, в случае необходимости, в помещение школы №97 переедет только админперсонал корпуса экстренной медпомощи БСМП.

"Приказа о переезде нет. Произойдет ли точно переезд, будет согласовано со школой и экстренкой", – отметил заместитель мэра.

Однако все горожане довольны таким решением. Некоторые пользователи фейсбука возмущены тем, что админперсонал больницы переведут в школу, ведь рядом находится пустое бывшее помещение ЛКП "Северное". Москаленко ответил, что в то помещение также переведут сопутствующие службы, которые высвобождаются из Миколайчука.

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