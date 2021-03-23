Во Львове админкорпус экстренной медицинской помощи могут переместить в школу
Во Львове постоянно растет количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому в городе работают над увеличением количества койкомест. Так, вскоре помещения админкорпуса экстренной медицинской помощи БСМП могут сделать резервным для больных COVID-19.
Источник:"Твой город"
По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, бухгалтеры и IТ-специалисты Больницы скорой медицинской помощи вместо этого будут работать в помещении школы № 97, расположенной рядом с больницей. Однако пока приказа о переезде нет.
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Во Львове увеличивают резерв койкомест
Москаленко рассказал, что во львовских больницах с каждым днем уменьшается количество свободных коек для больных коронавирусом.
Переполнена и больница скорой помощи, поэтому мы рассматриваем различные варианты обустройства дополнительных кроватей. Сейчас речь идет о высвобождении помещений медицинского колледжа, обустройство коек в поликлинике на Мазепы, а теперь рассматриваем вариант высвобождения помещений экстренки,
– добавил чиновник.
По словам Москаленко, в случае необходимости, в помещение школы №97 переедет только админперсонал корпуса экстренной медпомощи БСМП.
"Приказа о переезде нет. Произойдет ли точно переезд, будет согласовано со школой и экстренкой", – отметил заместитель мэра.
Однако все горожане довольны таким решением. Некоторые пользователи фейсбука возмущены тем, что админперсонал больницы переведут в школу, ведь рядом находится пустое бывшее помещение ЛКП "Северное". Москаленко ответил, что в то помещение также переведут сопутствующие службы, которые высвобождаются из Миколайчука.
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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во львовских больницах вообще есть 1300 коек для больных коронавирусом. По состоянию на 23 марта 828 койкомест уже заняты.
- Во Львове решили развернуть временные госпитали для больных коронавирусом. Их разместят на базе львовских городских поликлиник. Количество коек планируется увеличить до 2 тысяч.
- В частности, в городской поликлинике №2 на улице Мазепы планируют обустроить 150 коек, в амбулаторном отделении 8 больницы – 36 коек, в поликлинике №4 на проспекте Красной Калины – 60 коек, в поликлинике №2 на улице Симоненко – 70 коек, а в 10 клинической больнице на улице Бой-Желенского – 50 коек.
- На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.
- Чтобы обеспечить дополнительные койкоместа кислородом, из бюджета Львовской ГТГ выделят более 4 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.
- Из-за роста заболеваемости и динамики госпитализаций в городе продолжили локдаун до 4 апреля. В свою очередь, на Львовщине локдаун продлится до 6 апреля.
- По данным Минздрава, Львовская область перешла в красную карантинную зону.
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