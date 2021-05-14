Инцидент произошел в апреле в парке Франко. Правоохранители проводят досудебное расследование.

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Львовянин избил полицейского

В апреле правоохранители приехали в парк Франко по вызову.

Неравнодушный львовянин сообщил, что там происходит драка между мужчинами.

Патрульные пытались урегулировать конфликт.

Однако один из участников драки начал вести себя довольно агрессивно.

27-летний львовянин не реагировал на требования полицейских, а затем начал дергать их за одежду.

Злоумышленник, ругаясь, набросился с кулаками на одного из патрульных.

В результате инцидента правоохранитель получил телесные повреждения.

Мужчине грозит тюрьма

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном нанесении побоев стражу порядка во время выполнением им служебных обязанностей. Ранее судимому мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет львовянину меру пресечения.

Обратите внимание! В Яворове на Львовщине 7 мая женщина напала на полицейского и надавала ему пинков. Инцидент произошел, потому что правоохранитель остановил автомобиль, в котором она ехала как пассажирка.