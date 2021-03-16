Во Львовском городском совете выставили на продажу два нежилых помещения в домах, которые являются архитектурными памятниками. Речь идет об отдельных частях этих зданий. Аукцион будут проводить в "ProZorro.Продажи" 1 апреля.

Оба дома являются архитектурными памятниками, которые сейчас находятся на балансе Львовского городского совета. Продавать будут только части указанных зданий.

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Информацию об объектах и условиях продажи можно найти на сайте Управления коммунальной собственности Львова.

Что будут продавать

Продажа мезонина на улице Николая Коперника, 37.

Площадь этого нежилого помещения, выставленного на продажу, – 11,6 квадратных метра.

Начальная стоимость объекта на аукционе – примерно 197 тысяч гривен. Но покупатель должен оплатить гарантийный и регистрационный взносы.



Дом на улице Коперника, 37 / Фото ЛГС

В здании на улице Леси Украинки, 5, будут продавать помещения на 3 этаже.

Их площадь – 77,5 и 202,8 квадратных метра.

Объявленная стартовая стоимость – более 13 миллионов гривен, но на сайте продажи указан ряд условий.



Дом на улице Леси Украинки, 5 / Фото ЛГС

Обратите внимание! В феврале львовская мэрия приняла список объектов для приватизации в 2021 году. В списке – 150 зданий.