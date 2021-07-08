В результате ДТП пострадали 3 человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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Одно авто вылетело на тротуар, другое – в двери ЛКП

Примерно в 20:00 на улице Жовковской столкнулись Mazda 6 и Ford Focus. В результате столкновения Mazda въехала в проходную ЛКП "Львовспецкоммунтранс", где принимают строительный мусор.

Вниз по Жовковской ехал Ford, за ним – Mazda. Возле перекрестка с улицей Донецкой Mazda задела Ford, который от столкновения выехал на тротуар, а Mazda врезалась в ворота "Львовспецкоммунтранса",

– сообщила очевидица происшествия.

Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Смотрите видео с места ДТП:

В результате аварии пострадали 3 человека

За рулем Mazda на закарпатской регистрации находился 51-летний водитель. В результате столкновения он не пострадал. Личные данные других участников ДТП уточняют правоохранители.

В общем в результате ДТП травмировались 3 человека. Двоих пострадавших в возрасте 18 и 20 лет госпитализировали. К счастью, на момент столкновения на проходной ЛКП никого не было, поэтому повредилось только здание. Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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Mazda влетела в проходную ЛКП "Львовспецкоммунтранс" / Фото ZAXID.NET



Двоих пострадавших госпитализировали / Фото ZAXID.NET



Правоохранители проводят расследование / Фото ZAXID.NET