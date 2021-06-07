Авария произошла на улице Левандовской в 6:00. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Маршрутка № 11 въехала в дерево
- Примерно в 6:00 автобус № 11 въехал в дерево.
- За рулем находился 59-летний житель Жовковского района.
- По информации депутата ЛГС Игоря Зинкевича, мужчине стало плохо во время движения.
- В результате ДТП пострадали 5 пассажирок маршрутки – львовянки в возрасте от 34 до 64 лет.
- Их всех отвезли в больницу с различными травмами – ушибами, черепно-мозговыми травмами, вывихами.
- В больнице рассказали, что в результате аварии водитель не пострадал, поэтому в медицинской помощи он не нуждался.
- В полиции отметили, что мужчина был трезвым.
Смотрите видео с места ДТП:
Полицейские проводят расследование
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.
Причины ДТП устанавливают. Полиция рассматривает несколько версий. Обслуживает маршрут № 11 перевозчик "Міра і К",
– рассказали в управлении транспорта ЛГС.
Полицейские открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему может грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
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В результате аварии пострадали 5 человек / Фото "Варта 1"
Вероятно, водителю стало плохо во время движения / Фото полиции Львовщины