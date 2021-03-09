Львовские правоохранители 5 марта задержали участников преступной группы. Злоумышленники под видом полицейских похищали людей для получения выкупа.

В состав преступной группы входили бывшие осужденные. Суд уже избрал злоумышленникам меры предосторожности.

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Злоумышленники притворялись полицейскими и похищали людей

Правоохранители установили, что преступную группу организовал "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией.

Он подобрал ее членов среди осужденных . В состав группировки вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за имущественные и связанные с наркотиками преступления.

. В состав группировки вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за Злоумышленники объединились для совместной "работы" после освобождения из тюрьмы. Банда "специализировалась" на вымогательстве денег . Для этого злоумышленники даже организовывали похищения людей.

. Для этого злоумышленники даже организовывали Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые. В частности злоумышленники хотели склонить жителя Ровненской области к приобретению и распространению наркотиков.

Для этого рэкетиры разработали схему – 2 представлялись продавцами "товара", а другие – работниками полиции.

Договорившись о встрече с пострадавшим вблизи одного из ТРЦ Львова, злоумышленники силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города.

и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали у него 10 тысяч долларов . За эти деньги они обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков.

у него . За эти деньги они обещали помочь пострадавшему избежать за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников мужчина попросил свою жену перечислить на их счет часть денег – 25 тысяч гривен. Их злоумышленники сняли в одном из банкоматов.



Злоумышленники похищали людей для получения выкупа / Нацполиция Украины

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Рэкетиров задержали по горячим следам

Правоохранители 5 марта задержали участников группировки по горячим следам. У злоумышленников изъяли поддельное удостоверение полицейского, наручники и деньги.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в "вымогательстве" и "похищении человека". Суд избрал мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За вымогательство злоумышленникам может грозить до 7 лет за решеткой, а за похищение человека – до 5 лет в тюрьме.



Рэкетиров задержали по горячим следам / Нацполиция Украины



Суд избрал злоумышленникам меры пресечения / Нацполиция Украины