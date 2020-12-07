Во Львове без вести пропала военнослужащая Нацгвардии: фото
Контрактница воинской части Нацгвардии Анна Ротач уже 10 дней не появлялась на службе. Шевченковский отдел полиции 30 ноября объявил ее в розыск.
Анна Ротач пропала 27 ноября. Она вышла из своей квартиры и с тех пор не появлялась ни на службе, ни дома. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как пропала военнослужащая Нацгвардии
- Ротач родилась в Донецкой области. После окончания Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове 23-летняя женщина подписала 5-летний контракт о службе в Нацгвардии.
- Ротач служит в воинской части Нацгвардии на улице Стрыйской во Львове в течение 6 месяцев.
- Военнослужащая пропала 27 ноября. Поэтому руководство Западного территориального управления Нацгвардии 30 ноября обратилось о ее исчезновении в полицию.
- Полиция объявила контрактницу в государственный розыск.
- Правоохранители установили, что Ротач выехала из квартиры, где жила со своим мужем, в неизвестном направлении.
- Ее родители, которые сейчас живут в Донецкой области, рассказали, что не знают, где их дочь.
- По состоянию на сегодня место ее пребывания до сих пор неизвестно.
Во Львове пропала 23-летняя военнослужащая Нацгвардии / Фото полиции Львовщины
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