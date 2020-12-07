Контрактница воинской части Нацгвардии Анна Ротач уже 10 дней не появлялась на службе. Шевченковский отдел полиции 30 ноября объявил ее в розыск.

Анна Ротач пропала 27 ноября. Она вышла из своей квартиры и с тех пор не появлялась ни на службе, ни дома. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Интересно Во Львове пассажиры жестоко избили и ограбили таксиста: фото

Как пропала военнослужащая Нацгвардии

Ротач родилась в Донецкой области. После окончания Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове 23-летняя женщина подписала 5-летний контракт о службе в Нацгвардии.

Ротач служит в воинской части Нацгвардии на улице Стрыйской во Львове в течение 6 месяцев.

Военнослужащая пропала 27 ноября. Поэтому руководство Западного территориального управления Нацгвардии 30 ноября обратилось о ее исчезновении в полицию.

Полиция объявила контрактницу в государственный розыск.

Правоохранители установили, что Ротач выехала из квартиры, где жила со своим мужем, в неизвестном направлении.

Ее родители, которые сейчас живут в Донецкой области, рассказали, что не знают, где их дочь.

По состоянию на сегодня место ее пребывания до сих пор неизвестно.

Обратите внимание! Полиция призывает всех, кому известна любая информация о пропавшей контрактнице, позвонить по номеру 102 или 0969410917.



Во Львове пропала 23-летняя военнослужащая Нацгвардии / Фото полиции Львовщины