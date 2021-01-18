Во Львове бездомный продавал оружие возле супермаркета: мужчине грозит тюрьма – фото
Во Львове 16 января правоохранители задержали бездомного, который пытался продать пистолет и патроны к нему. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.
Мужчина продавал оружие возле супермаркета на улице Научной. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как бездомный пытался продать пистолет
- Около 13:00 на улице Научной к патрульным подошел человек. Он рассказал, что возле супермаркета бездомный пытался продать ему пистолет.
- Львовянин описал мужчину и возможное место, где его можно найти.
- Когда патрульные нашли вероятного злоумышленника, он начал вести себя подозрительно и очень волноваться.
- Патрульные спросили, имеет ли он запрещенные предметы. Бездомный ответил, что нет.
- У мужчины при поверхностной проверки в кармане куртки обнаружили пистолет похожий на Perfecta FBI 800 и 11 патронов калибра 9 миллиметров.
- На место происшествия вызвали следователей.
- Правоохранители изъяли пистолет и патроны на экспертизу.
- 52-летнего мужчину доставили в участок.
Мужчина продавал оружие возле супермаркета / Фото патрульной полиции Львовщины
Что грозит мужчине
Бездомному грозит ответственность за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Правоохранители проводят расследование / Фото патрульной полиции Львовщины
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