Во Львове 16 января правоохранители задержали бездомного, который пытался продать пистолет и патроны к нему. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Мужчина продавал оружие возле супермаркета на улице Научной. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Интересно Перестрелка на "Рождественской ярмарке": во Львове подстрелили охранника – фото Как бездомный пытался продать пистолет Около 13:00 на улице Научной к патрульным подошел человек. Он рассказал, что возле супермаркета бездомный пытался продать ему пистолет.

Львовянин описал мужчину и возможное место, где его можно найти.

Когда патрульные нашли вероятного злоумышленника, он начал вести себя подозрительно и очень волноваться.

Патрульные спросили, имеет ли он запрещенные предметы. Бездомный ответил, что нет.

У мужчины при поверхностной проверки в кармане куртки обнаружили пистолет похожий на Perfecta FBI 800 и 11 патронов калибра 9 миллиметров.

На место происшествия вызвали следователей.

Правоохранители изъяли пистолет и патроны на экспертизу.

52-летнего мужчину доставили в участок.

Мужчина продавал оружие возле супермаркета / Фото патрульной полиции Львовщины Что грозит мужчине Бездомному грозит ответственность за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Правоохранители проводят расследование / Фото патрульной полиции Львовщины