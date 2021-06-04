Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Интересно Во Львове вырастет стоимость проездных абонементов и пересадочных билетов в трамваях и троллейбусах
Где во Львове не будет света с 8:00 до 17: 00
- улица Бруснивская – дома № 2, 4, 6, 8;
- улица Владимира Великого – дома № 2, 3, 27, 29, 31, 33;
- улица Городоцкая – дома № 265, 271, 273, 275, 277;
- улица Дальняя – дома № 1, 3, 4, 5, 7 – 14, 16 – 19, 21 – 30, 32;
- улица Дивизионная – дома № 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49;
- улица Дрогобычская, дом № 34;
- улица Эстонская – дома № 1 – 15, 17 – 39 (нечетные);
- улица Ерошенко, дом № 19;
- улица Братьев Климовых – дома № 1, 2 – 20 (четные);
- улица Корсунская, дом № 3а;
- улица Кочегарская – дома № 10-16;
- улица Купчинского – дом № 28;
- улица Подгаецкая – дома № 2, 3, 4;
- улица Полтавы – дома № 5 – 11, 13, 14, 14а, 16 – 28, 30, 33, 35, 37, 39, 43а;
- улица Пчилки – дома № 2, 15 – 27, 31;
- улица Шота Руставели – дома № 1, 5в, 9, 9А, 9б, 9В;
- улица Самойленко – дома № 5 – 18, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34;
- улица Стрыйская, дом № 3;
- улица Таллинская – дома № 2 – 24 (четные);
- улица Троллейбусная – дома № 1, 3, 10;
- улица Холмская – дома № 26, 27, 29, 31 – 34;
- улица Черешневая – дома № 1 – 11, 13.