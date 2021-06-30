Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Зеленой и Кавказской. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00.

К теме Во Львове 30 июня более 30 улиц останутся без света: адреса

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 17:00

проспект Красной Калины – дом № 115;

улица Котляревского – дома № 44, 48;

улица Шевченко – дома № 362, 366б;

улица Антоновича – дома № 121, 115;

улица Мишуги – дома № 1, 3, 5;

улица Городоцкая – дом № 227;

проезд Кривая Липа – дом № 3;

улица овсяная – все дома;

улица гречневая – все дома;

улица Житня – все дома;

улица Кавказская – все дома;

улица Лукича – все дома;

улица пшеничная – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00

улица Белоцерковская – все дома;

улица Бережанская – все дома;

улица Сиреневая – все дома;

улица Бучмы А – все дома;

улица ветряная – все дома;

улица выгон – все дома;

улица Вулецька – все дома;

улица Героев Крут – все дома;

улица гостеприимная – все дома;

вулиця Дністерська – все дома;

улица Дунайская – все дома;

улица Жасминовая – все дома;

улица Каменецкая – все дома;

улица Керченская – все дома;

улица Козловского – все дома;

улица Путевая – все дома;

улица Колодзинского – все дома;

Заметьте Непогода не отступает: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

улица Колодезная - все дома;

улица Крымская - все дома;

улица Липовая Аллея - все дома;

улица Листопадная - все дома;

улица Литвиненко - все дома;

улица Меблярська – все дома;

улица Навроцкого – все дома;

улица Орлина - все дома;

улица радость - все дома;

улица Радужная - все дома;

улица Раковского – все дома;

улица Раховская - все дома;

улица равнинная - все дома;

улица розовая - все дома;

улица расходящаяся - все дома;

улица Ромашкова - все дома;

улица росистая - все дома;

улица рядовая - все дома;

улица Сливовая - все дома;

улица Стуса В – все дома;

улица Сумская - все дома;

улица соседняя - все дома;

улица Танячкевича – все дома;

улица Тернопольская – все дома;

улица Венгерская - все дома;

улица Шахтерская - все дома;

улица Пироговка - все дома;

улица Зеленая – дома № 19, 43, 105, 107, 109, 113, 115а, 115, 115д, 115ж 115д, 119а, 119, 125, 127, 149, 179, 181ос, 253г, 253, 253ос, 255, 257, 259, 267, 269е, 269б, 269з, 269а, 269ж, 269б2, 269, 269д, 269н, 269в, 271в, 271б, 271, 271а, 277, 279, 281а, 285, 287, 289б, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301а, 301к, 303, 305, 309, 311, 311а, 313а, 313, 315, 317а, 317, 319, 319а, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327, 331, 331а, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 345а, 347, 349, 351, 351а, 351б, 353, 355, 355а, 357а, 357, 359, 359а, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 381, 383, 389, 391, 393, 395, 397, 405;

проспект Красной Калины – дома № 1, 3, 7, 7а, 25, 25а, 27, 29.

Где во Львове не будет воды с 11:15 до 17:00

улица Боберского – дом № 21;

улица Героев УПА – дом № 76б.

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