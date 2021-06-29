Сейчас родные не знают, где может находиться мужчина. Связи с ним нет.
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Во Львове пропал Игорь Химица
Правоохранители должны помочь разыскать Игоря Химицу, который пропал без вести более месяца назад. Сейчас полицейские пытаются установить его местонахождение.
59-летний мужчина проживает в доме №374 на улице Шевченко. Он 24 мая вышел из дома и не вернулся. Сейчас связи с пропавшим нет.
Приметы без вести пропавшего:
- рост – примерно 180 сантиметров,
- худощавое телосложение,
- темные с сединой волосы,
- смуглая кожа.
Во Львове пропал Игорь Химица / Фото "SARVA"