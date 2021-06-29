Во Львове более месяца разыскивают без вести пропавшего мужчину: фото

29 июня 2021 , 11:21
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Источник:

"Варта 1"

Игорь Химица вышел из дома 24 мая и не вернулся. Правоохранители объявили его в розыск как без вести пропавшего.

Сейчас родные не знают, где может находиться мужчина. Связи с ним нет.

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Во Львове пропал Игорь Химица

Правоохранители должны помочь разыскать Игоря Химицу, который пропал без вести более месяца назад. Сейчас полицейские пытаются установить его местонахождение.

59-летний мужчина проживает в доме №374 на улице Шевченко. Он 24 мая вышел из дома и не вернулся. Сейчас связи с пропавшим нет.

Приметы без вести пропавшего:

  • рост – примерно 180 сантиметров,
  • худощавое телосложение,
  • темные с сединой волосы,
  • смуглая кожа.
Обратите внимание! Правоохранители призывают всех, кому известна любая информация о местонахождении Игоря Химицы, сообщить по номерам 102, 0969410917 или 0800 310 911.


Во Львове пропал Игорь Химица / Фото "SARVA"

Автор: Ольга Котів