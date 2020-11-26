Во львовскую больницу скорой помощи привезли сверхсовременную технику – ангиограф, внутрисосудистый ультразвук и передвижной рентген. Стоимость оборудования составляет почти 36 миллионов гривен.

Новую технику в медучреждение закупили за деньги городского бюджета. Теперь медикам больницы скорой помощи будет проще обследовать пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какое оборудование привезли в больницу скорой помощи

Для больницы скорой медицинской помощи Львова закупили:

самую современную в мире ангиографическую интервенционную систему Philips Azurion;

внутрисосудистый ультразвук;

рентгеновский передвижной С-арочный аппарат.

Общая стоимость нового оборудования составляет почти 36 миллионов гривен. Деньги на технику для больницы скорой помощи выделили из городского бюджета.

Смотрите фото из львовской больницы скорой помощи / Фото Романа Балука

Почему медучреждение нуждалось новом ангиографе

В больнице скорой помощи функционирует крупнейший в западной части Украины ангиографический центр, который занимается инсультами, инфарктами, стентированием различных сосудов и тому подобное.

Здесь был старый ангиограф, который мы отремонтировали, и он временно работал. Но сейчас мы устанавливаем сверхсовременный ангиограф фирмы Philips. Также есть современный УЗИ-аппарат и С-арка для установки кардиостимуляторов и дополнительных операций на сердце, которые требуют рентген-контроля,

– рассказал руководитель больницы скорой помощи Олег Самчук.

В течение месяца в медучреждении планируют запустить ангиограф. В свою очередь, передвижной рентген-аппарат и аппарат УЗИ уже работают. Благодаря новому оборудованию, медики больницы скорой помощи будут проводить операции на сосудах сердца, головного мозга и других сосудах организма.

Для этого уже сформировали бригады специалистов. Эти специалисты проводят такие операции уже давно. Однако теперь медики будут иметь возможность лечить пациентов на более современном оборудовании, которое имеет дополнительные устройства.

Интересно! Передвижной рентгеновский С-арочный аппарат медики смогут использовать в различных операционных. Однако прежде всего он необходим при установке кардиостимуляторов.

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Смотрите видео, как привезли новое оборудование в больницу скорой помощи: