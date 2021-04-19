Ряд улиц во Львове, Брюховичах, Рудно и Винниках 19 апреля будут без света: адреса
Ряд улиц во Львове, Брюховичах, Рудно и Винниках 19 апреля останутся без света / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 19 апреля некоторые улицы в Львове, Брюховичах, Рудно и Винниках временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
Интересно Во Львове заработали начальные школы, непродовольственные рынки и летние площадки
Где не будет света во Львове
- улица Коновальца – дома № 98–112 (четные);
- улица Повстанческая – дома № 1–6;
- улица Гординских – все дома;
- улица Владимира Великого – дома № 10А, 12, 14, 14а, 16;
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 85–99, 56–70;
- улица Огирковая – все дома;
- улица Подзамче – все дома;
- улица Варшавская – дома № 89, 95;
- улица Загулы – дом № 14;
- улица Плужника – дом № 6;
- улица Миколайчука – дома № 32–40;
- улица Щурата – дома № 9–13.
Где не будет света в Брюховичах
- улица Под Осовой – дома № 20–86;
- СК "Гвоздика" – все дома.
Где не будет света в Винниках
- улица Стрелецкая – дом № 33б;
- улица Кривая – все дома.
Где не будет света в Рудно
- улица Галицкая – дома № 42–72, 53–67;
- улица Лысенко – дома № 1, 3, 8–14;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Шевченко – дома № 83–85;
- улица Космонавтов, дом № 3;
- улица Грушевского – дома № 120, 124а.
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