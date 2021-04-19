Ряд улиц во Львове, Брюховичах, Рудно и Винниках 19 апреля останутся без света / 24 канал

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 19 апреля некоторые улицы в Львове, Брюховичах, Рудно и Винниках временно останутся без света.