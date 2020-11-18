Во Львове ЛКП "Лев" и FOUR PAWS Ukraine бесплатно будут стерилизовать уличных котов. Животным, которым сделают операцию, поставят специальное тату на ухо, чтобы их можно было легко распознать.

Акция бесплатной стерилизации котов проходит во Львове третий год подряд. Процедуру ветеринары проводят согласно европейским протоколам. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ЛКП "Лев".

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Когда и где будут стерилизовать бездомных кошек

По подсчетам 2019 года, во Львове живут почти 6 тысяч бездомных котов. Потому стерилизация этих животных крайне важна, так как это один из самых гуманных методов контроля численности бездомных котов.

Ежедневно ветеринары могут обработать 20 – 25 кошек. Врачи работают по европейским протоколам и используют безопасную анестезию. После операции каждому стерилизованному животному поставят татуировку на ухо, чтобы его было просто распознать.

Акция началась 17 ноября и продлится в течение 5 дней, то есть до 22 ноября. Бесплатно стерилизовать уличных котов будут в Первой коммунальной ветклинике ЛКП "Лев".

Записаться на бесплатную стерилизацию можно по телефону 068-53-54-545.

Смотрите фото, как стерилизуют котов в ЛКП "Лев" / Фото ЛКП "Лев"

Кратко об ЛКП "Лев" и FOUR PAWS