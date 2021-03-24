Во Львове будут помогать предпринимателям во время карантина: мэрия приняла ряд решений
Городская власть планирует поддерживать львовских предпринимателей в период карантина. В частности рестораторов освободили от платы за летние площадки.
Источник:Львовский горсовет
С 25 марта Львовская область окажется в красной зоне. Из-за ограничений, которые будут действовать в области, предприниматели могут понести убытки.
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Львовских рестораторов освободят от платы за летние площадки
Директор департамента экономического развития Ирина Кулинич рассказала, что во Львове провели встречи с предпринимателями и ассоциациями предпринимателей города. Итак, львовских рестораторов решили освободить от платы за аренду летних площадок. Льготы будут действовать с 1 по 30 апреля 2020 года.
Также предлагаем обратиться в Кабмин, Верховную Раду, чтобы внесли изменения в Налоговый кодекс и позволили нам предоставить льготы для предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II группы,
– добавила Кулинич.
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что 23 марта во время совместного совещания с премьер-министром, в Кабмине заявили, что государство будет выплачивать по 8 тысяч гривен предпринимателям, которые находятся в красной зоне и вынуждены не работать.
"Также была рекомендация, что если города могут добавить к уровню средней зарплаты, то могут. Мы этот вопрос будем отдельно проговаривать", – добавил мэр.
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Арендодателей просят предоставить предпринимателям льготы
Городская власть также обратилась к львовским арендодателям с просьбой предоставить предпринимателям льготы.
"Также мы предлагаем обратиться ко всем владельцам помещений, которые сдаются в аренду, чтобы они пошли на встречу тем предпринимателям, которые не могут работать, и предоставили льготы по аренде. Это касается арендаторов частной формы собственности", – отметила Кулинич.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала
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