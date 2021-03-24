Городская власть планирует поддерживать львовских предпринимателей в период карантина. В частности рестораторов освободили от платы за летние площадки.

С 25 марта Львовская область окажется в красной зоне. Из-за ограничений, которые будут действовать в области, предприниматели могут понести убытки.

Актуально Львов в красной зоне: какие ограничения будут действовать в городе

Львовских рестораторов освободят от платы за летние площадки

Директор департамента экономического развития Ирина Кулинич рассказала, что во Львове провели встречи с предпринимателями и ассоциациями предпринимателей города. Итак, львовских рестораторов решили освободить от платы за аренду летних площадок. Льготы будут действовать с 1 по 30 апреля 2020 года.

Также предлагаем обратиться в Кабмин, Верховную Раду, чтобы внесли изменения в Налоговый кодекс и позволили нам предоставить льготы для предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II группы,

– добавила Кулинич.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что 23 марта во время совместного совещания с премьер-министром, в Кабмине заявили, что государство будет выплачивать по 8 тысяч гривен предпринимателям, которые находятся в красной зоне и вынуждены не работать.

"Также была рекомендация, что если города могут добавить к уровню средней зарплаты, то могут. Мы этот вопрос будем отдельно проговаривать", – добавил мэр.

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Арендодателей просят предоставить предпринимателям льготы

Городская власть также обратилась к львовским арендодателям с просьбой предоставить предпринимателям льготы.

"Также мы предлагаем обратиться ко всем владельцам помещений, которые сдаются в аренду, чтобы они пошли на встречу тем предпринимателям, которые не могут работать, и предоставили льготы по аренде. Это касается арендаторов частной формы собственности", – отметила Кулинич.

Обратите внимание! Ранее городские власти ужесточили карантинные ограничения во Львове. В городе запретили работу ресторанов, кафе, ТРЦ и непродовольственных магазинов. Заведения питания до 4 апреля могут работать только на вынос или на доставку.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала