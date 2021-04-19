Во Львове по празднованию Пасхи и Вербного воскресенья проводят разъяснительную работу. Город работает в режиме пандемии, поэтому необходимо соблюдение установленных ограничительных мер.

В то же время в Совете Церквей Львова обнародовали рекомендации относительно соответствующих праздников. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.

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"Мы утвердили рекомендации Совета Церквей для священников. Я думаю, это будет базовый документ, который пойдет по Украине для всех конфессий, которые празднуют в Вербное воскресенье и Пасху", – сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что во Львове будут приветствоваться онлайн-трансляции, а сам процесс освящения пасок будет происходить только на открытом пространстве с соблюдением дистанции.

"Мы определим четкие часы, когда отец может прийти и посвятить (паски – 24 канал)", – сказал мэр Львова.

Андрей Садовый о праздновании Пасхи во Львове: смотрите видео

Рекомендации Совета Церквей

Из-за ситуации с пандемией COVID-19 Совет Церквей Львова согласовал рекомендации по празднованию Пасхи и Вербного воскресенья. Верующим рекомендовано участвовать в богослужениях в домашних условиях – через онлайн-трансляцию.

В то же время в Вербное воскресенье и на Пасху во время онлайн-трансляций, после прочтения соответствующих молитв, иву и пасхальные блюда верующие могут самостоятельно окропить святой водой дома.

В случае посещения богослужения освящение пасхальных блюд будет осуществляться на улице с соблюдением физической дистанции 1,5 метра и всех карантинных норм. Если же храм расположен неподалеку от парка или сквера, то рекомендовано проводить освящение там. В то же время верующим рекомендовано:

во время пребывания в храме быть в масках;

доступ к Плащанице – при соблюдении физической дистанции 2 метра и карантинных норм;

почитание святынь рекомендовано проявлять через поклонение перед ними, без целования.

В пригородах Львова, малых населенных пунктах – освящения лозы и пасхальных блюд может осуществляться возле жилищ верующих с соблюдением физической дистанции 1,5 метра.

Важно! Во Львове локдаун продлили до 4 мая. В то же время в городе смягчили карантинные ограничения – возобновили работу начальных школ, разрешили работу летних площадок и непродовольственных рынков.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала