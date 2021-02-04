Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 5 февраля некоторые дома Зализнычного и Лычаковского районов Львова временно останутся без света.

Источник: "Львовоблэнерго"

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где не будет света в Зализнычном районе с 8:00 до 17:00

улица Баштанная – дома № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 22а, 24В/2, 24;

улица Любинская – дом № 98.

Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00

улица Латвийская – дома № 1, 2, 2а, 2Б, 4, 6, 6а, 6б, 6Г, 9, 9а, 9Б, 11, 11а, 13, 15, 15А;

улица Майоровка – дома № 2, 2а, 4, 6, 8а, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25;

улица Медовой Пещеры – дома № 4, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52 В, 52, 52А, 52Б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 66, 68, 68а, 73, 74, 77/3, 77, 77А, 102, 104, 109;

улица Соколиная – дома № 51Б, 67, 69, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 81б, 83б, 83в, 85, 85А;

улица Стешенко – дома № 77, 85а.

Обратите внимание! Информацию о других плановых отключениях света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".