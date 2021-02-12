Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 15 февраля
В понедельник, 15 февраля, во 2 районах Львова будут выключать свет / 24 канал
Во Львове 15 февраля специалисты "Львовоблэнерго" будут проводить плановый ремонт электросетей. Поэтому некоторые улицы Сиховского и Железнодорожного районов города временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00
- улица Кондратюка – дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;
- улица Мациевича – дома № 8, 12, 20;
- улица Машинистов – дома № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23;
- улица Олесницкого – дома № 35, 41;
- улица Воздушная – дома № 12, 14, 26, 28;
- улица Рудненская – дома № 2, 4;
- улица Темницких – дома № 63, 63а, 63б, 63в, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 79, 79а, 81, 81а, 81б, 83, 83а.
Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 15:00
- улица Мишуги – дома № 1, 3, 11А;
- улица Тиверская – дом № 4.
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