В понедельник, 15 февраля, во 2 районах Львова будут выключать свет / 24 канал

Во Львове 15 февраля специалисты "Львовоблэнерго" будут проводить плановый ремонт электросетей. Поэтому некоторые улицы Сиховского и Железнодорожного районов города временно останутся без света.