Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 23 февраля
23 февраля в Шевченковском районе Львова будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому из-за проведения плановых ремонтных работ 23 февраля некоторые улицы Шевченковского района временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить к 17:00.
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Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Арктическая – дом № 42;
- улица Буковая – дома № 4, 8;
- улица Грабовая – дома № 8, 10, 12, 14а, 16, 18;
- улица За мостом – дома № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
- улица Звездная – дома № 6, 8;
- улица Климатическая – дом № 1;
- улица Климатическая боковая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Круковая Гора – дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- улица Мирная – дома № 3, 6, 7
- улица Озерная боковая – дома № 2в, 2г;
- улица Под Горой – дома № 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 9а, 10, 12, 14;
- улица Под Осовой – дома № 1, 3/1, 3/2, 5, 5, 7, 7А, 8, 8а, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 53А, 53Б;
- улица Песочная – дома № 2, 3, 5, 6, 8;
- улица Приколиевая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- улица Сечевых Стрельцов – дома № 1, 2, 4/6, 12, 14а, 17, 18Б, 19, 20а, 20б, 21, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 44, 46, 48, 48а, 48Б, 58, 62б, 64, 64а, 64б;
- улица Тепличная – дома № 2, 3, 4, 6, 15;
- улица Школьная – дома № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41.
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